В УМВД по Рязанской области сообщили подробности массового ДТП на трассе М5 Урал

В Рыбновском районе на 166-м километре трассы М5 Урал произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Автокатастрофа произошла 21 октября около 13:25. За рулём КамАЗа, двигавшегося со стороны столицы в сторону Рязани, находился 63-летний рязанец. При перестроении с левой полосы на правую он столкнулся с Renault Duster, двигавшимся в попутном направлении, которым управлял 52-летний житель Подмосковья.

От удара Renault столкнулся с грузовиком Scania с прицепом Schmitz, за рулём которого находился 37-летний житель Рязанской области. Scania врезалась в Skoda Rapid под управлением 42-летнего жителя Московской области. Отлетевшие осколки повредили Volvo V50 под управлением 59-летнего жителя Кировской области.

Водитель Renault в результате ДТП погиб. Ведётся проверка случившегося, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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