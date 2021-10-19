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Вторник, 19 октября, 2021
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В Ульяновской области предложили лишить пенсионеров без прививки компенсаций за лекарства

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pixabay.com

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Заместитель министра соцблагополучия Ульяновской области Анна Тверскова предложила лишать непривитых граждан старше 65 лет компенсаций за приобретенные лекарства, пишет Улпресса.

По ее словам, в регионе до сих не вакцинировались порядка 84 тысяч пожилых граждан. Также чиновница отметила, что у многих пенсионеров отсутствует QR-кода, так как многие из них не зарегистрированы на Госуслугах.

«В настоящее время по согласованию с нашим правовым управлением рассматривается вопрос в части предоставления данных выплат только гражданам, которые прошли вакцинацию», – заявила Тверскова.

Вице-спикер Законодательного собрания Василий Гвоздев предложил ей извиниться перед пожилыми людьми за такое предложение. Он считает, что делать такие заявления нельзя и пообещал умерить пыл таких «политиков».

Гвоздев заверил пенсионеров, что выплаты будут продолжаться, и в обиду их никто не даст.

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