В Ульяновской области предложили лишить пенсионеров без прививки компенсаций за лекарства

Заместитель министра соцблагополучия Ульяновской области Анна Тверскова предложила лишать непривитых граждан старше 65 лет компенсаций за приобретенные лекарства, пишет Улпресса.

По ее словам, в регионе до сих не вакцинировались порядка 84 тысяч пожилых граждан. Также чиновница отметила, что у многих пенсионеров отсутствует QR-кода, так как многие из них не зарегистрированы на Госуслугах.

«В настоящее время по согласованию с нашим правовым управлением рассматривается вопрос в части предоставления данных выплат только гражданам, которые прошли вакцинацию», – заявила Тверскова.

Вице-спикер Законодательного собрания Василий Гвоздев предложил ей извиниться перед пожилыми людьми за такое предложение. Он считает, что делать такие заявления нельзя и пообещал умерить пыл таких «политиков».

Гвоздев заверил пенсионеров, что выплаты будут продолжаться, и в обиду их никто не даст.