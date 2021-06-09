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Среда, 9 июня, 2021
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В Ульяновске заведующая детсадом украла из бюджета 760 тысяч рублей

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор заведующей детским садом № 258 в Ульяновске, которую признали виновной в присвоении и мошенничестве, пишет портал «Мозаика».

По данным ведомства, злоумышленница организовывала прием на работу так называемых «мертвых душ». Так, ей удалось оформить несколько сотрудников, которые якобы выполняли функции кастелянши, сторожа, дворника.

В итоге женщина присвоила себе более 760 тысяч рублей. Также она незаконно получила от матери ребенка 30 тысяч рублей.

Бывшую заведующую детсадом приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей. В течение двух лет она не сможет занимать должности на госслужбе.

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