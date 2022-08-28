В Ульяновской области заявили об изнасиловании 4-летней девочки пожилым педофилом

В Цильнинском районе под Ульяновском 54-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пишет КП со ссылкой на источники.

По предварительной информации, инцидент произошел 21 августа.

«Этот мужик – знакомый матери девочки, мы все в шоке», – рассказала местная жительница.

Источник уточнил, что женщина воспитывала двух детей: малышку – предполагаемую жертву, и 7-летнего мальчика. В районе поговаривают, что злоумышленник находился с их матерью в близких отношениях, несмотря на то, что имел свою семью и детей.

По словам жителей, вероятный педофил встретил детей около местного магазина, позвал их автомобиль и повез в сторону Свияги. Мальчику он дал 100 рублей и «отправил погулять. Сам изверг перелез на заднее сидение машины, где и совершил надругательство над девочкой.

После этого насильник якобы помыл ребенка в реке, и вернул детей обратно. Потерпевшую госпитализировали, ей проведен ряд хирургических вмешательств.

В следственных органах факт чудовищного преступления не подтверждают, но и не опровергают.