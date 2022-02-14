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Понедельник, 14 февраля, 2022

В Ульяновске в парке Победы на двух девочек напал маньяк

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В Ульяновске в парке Победы на двух девочек напал маньяк

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Жительница Ульяновска пожаловалась в социальных сетях на действия мужчины, который, по ее словам, похож на маньяка, пишет Ульяновск онлайн.

Горожанка рассказала, что в воскресенье, 13 февраля, ее мама помогла двум девочкам возраста десяти лет уйти от злоумышленника в парке Победы.

«Щуплый, невзрачный, мелкий, очень неприятный мужчина в черной куртке преграждал им путь к выходу и пытался увести за собой», – рассказала она.

Автор поста призвала родителей быть бдительными и не отпускать детей без присмотра в малолюдные места.

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