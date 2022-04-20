В Ульяновске суд получил угрозу о минировании от «украинцев»

Сотрудники Ленинского районного суда в Ульяновске были эвакуированы из-за анонимного звонка, пишет Ulpressa.

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Адвокат Александр Паулов, что во время заседания по делу заразившихся эхинококком суворовцев поступила угроза о минировании от «украинцев».

«Неожиданно в 15.30 раздалась пожарная тревога, потом в зал забежал судебный пристав и велел всем срочно покинуть здание. Он пояснил, что был звонок от якобы украинских террористов, которые сообщили, что здание заминировано», – сообщил Паулов.

Как отметил очевидец, тревога оказалась ложной. Вскоре заседание было продолжено.