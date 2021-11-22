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Понедельник, 22 ноября, 2021
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В Ульяновске родители жалуются, что их дети замерзают в школе № 82

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Родители учеников школы № 82 на улице Самарской в Засвияжском районе рассказали, что их дети мерзнут в классах, пишет Ульяновск онлайн.

Жители Ульяновска пожаловались об этом председателю городской думы Илье Ножечкину. По его словам, в понедельник в учебное заведение пришли теплотехники, которые обследуют систему ЦО.

«В нескольких классах нормативную температуру сейчас поддерживают с применением дополнительных электрических отопителей», – написал Ножечкин.

По его словам, после оборудования ульяновских школ системами погодного регулирования жалобы стали единичными. При их возникновении следует оперативная реакция.

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