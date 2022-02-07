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Понедельник, 7 февраля, 2022

В Ульяновске чиновники рассказали о составе проднаборов для школьников

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В Ульяновске чиновники рассказали о составе проднаборов для школьников

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Накануне в Ульяновске начали выдавать продуктовые наборы учащимся льготной категории, находящихся на дистанционном обучении с 31 января, пишет Ульяновск Экспресс.

Сообщается, что для учеников начальных классов предусмотрен завтрак, в который входит пачка риса и геркулеса, сок, печенье, а также тефтели.

«Выдача продуктовых наборов осуществляется согласно графику, с соблюдением масочного режима», – подчеркнула замдиректора по социальной работе школы №73 Эльвира Петрова.

При этом набор для учащихся средней школы подразумевает бесплатный обед из макарон, круп, мясных биточков, сгущенки, печенья и пельменей.

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