В Ульяновске чиновники рассказали о составе проднаборов для школьников

Накануне в Ульяновске начали выдавать продуктовые наборы учащимся льготной категории, находящихся на дистанционном обучении с 31 января, пишет Ульяновск Экспресс.

Сообщается, что для учеников начальных классов предусмотрен завтрак, в который входит пачка риса и геркулеса, сок, печенье, а также тефтели.

«Выдача продуктовых наборов осуществляется согласно графику, с соблюдением масочного режима», – подчеркнула замдиректора по социальной работе школы №73 Эльвира Петрова.

При этом набор для учащихся средней школы подразумевает бесплатный обед из макарон, круп, мясных биточков, сгущенки, печенья и пельменей.