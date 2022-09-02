В Ульяновске бомж перекрыл проход на пляж и сделал его платным

Мужчина без определенного места жительства перекрыл проход на центральный пляж и сделал его платным в Ульяновске, пишет Первый ульяновский портал.

Сообщается, что бомж оборудовал на берегу Волги в районе речного порта «летний домик» из отходов, оставленных отдыхающими.

На днях горожане сообщили, что мужчина начал спрашивать с желающих пересечь занятую им территорию символическую плату в виде алкоголя или пачки сигарет.

По словам жителя пляжа, у него есть квартира в центре Ульяновска, но он решил пожить на берегу.