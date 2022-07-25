В Ульяновске арестовали убийцу 15-летнего мальчика

Следователи арестовали 63-летнего жителя Башкирии, которого обвиняют в убийстве 15-летнего жителя Ульяновска, пишет обвиняют в убийстве 15-летнего жителя Ульяновска, пишет Ульяновск онлайн.

Преступление произошло второго июня 1996 года в районе села Красный Яр. По версии следствия, обвиняемый и двое его родственников до смерти забили лопатами подростка, сбросили его в канаву и закопали.

Издание отметило, что подросток и злоумышленники принадлежали к двум враждующим цыганским семьям. Таким образом они отомстили избиение главы одного из семейств.

Одного из фигурантов удалось задержать в 2016 году. Его осудила на девять с половиной лет лишения свободы. В июле 2022 года силовики поймали второго предполагаемого преступника. Розыск третьего фигуранта продолжается.