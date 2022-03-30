В Улан-Удэ извращенец терся об девочку половыми органами в автобусе

Несовершеннолетняя жительница Улан-Удэ стала жертвой домогательства мужчины в общественном транспорте, пишет Байкал-Daily.

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Инцидент произошел в автобусе маршрута №3, когда девочка ехала на учебу. Произошедшее юная горожанка назвала «ужасной историей».

По ее словам, извращенец встал к ней впритык, после чего начал тереться об нее своей паховой зоной. Девочка сильно испугалась и поэтому выбежала из автобуса не на своей остановке. На улице ее буквально начало трясти.

«Я не знала, что делать, наверняка кто-нибудь видел, почему нельзя было сделать ему замечание?», – пояснила школьница.

Подросток пояснила, что испугалась сама ответить злоумышленнику, поскольку ожидала, что после этого может начать преследовать ее и совершить еще более гнусное преступление.

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В комментариях подписчики посоветовали девушке впредь кричать, привлекать внимание и не бояться. Некоторые призвали жертву написать заявление в полицию.