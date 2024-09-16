Понедельник, 16 сентября, 2024

В Украине готовятся повысить налоги

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины одобрил законопроект, предусматривающий повышение налогов. Об этом, со ссылкой на «РБК-Украина», пишет «Лента.ру».

Согласно проекту закона, как граждане, так и банки будут обязаны платить повышенные налоги в государственный бюджет. Например, военный сбор планируется увеличить с 1,5% до 5%.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении Верховной Радой. Если его примут, поступления налогов в бюджет вырастут на 30 миллиардов гривен (примерно 67 миллиардов рублей по курсу на 16 сентября).

Законопроект о повышении налогов в целом не будет принят до октября, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк. Депутат предположил, что его введут в действие «задним числом», с 1 октября, сообщает «Украина.ру».

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