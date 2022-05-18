В Ухоловском районе отремонтируют 4 километра дороги

В Ухоловском районе продолжается капитальный ремонт автодороги Ухолово — Дегтяные Борки — граница района. Подробности сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Общая длина участков, которые делают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», превышает 4 километра.

Работники подрядчика фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, укладывают геотекстиль, устраивают щебеночное основание и подстилающий слой из песка. Также ведутся работы по разработке грунта в местах образования пучин.

Затем на дорогу уложат два слоя асфальта, укрепят обочины, установят остановочные павильоны, нанесут дорожную разметку.

Полное завершение работ на участке намечено на конец сентября этого года.