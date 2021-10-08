В УФССП прокомментировали большую очередь из желающих попасть на приём

В региональном Управлении ФССП России напомнили рязанцам о возможности предварительно записаться на приём к судебному приставу. Напомним, ранее у рязанского отдела ведомства собралась очередь из желающих попасть на приём к приставам-исполнителям.

Очередь была вызвана тем, что подавляющее большинство граждан пришли без записи, но при этом принимались сотрудниками в порядке живой очереди. Таким образом, за день судебные приставы приняли порядка пятисот рязанцев. Отметим, что по предварительной записи, из числа пришедших граждан, были только шесть человек, — сообщили в пресс-службе УФССП.

Записаться на приём можно на официальном сайте службы. Рязанцам также напомнили, что помимо судебных приставов-исполнителей в отделении ведёт прием дежурный судебный пристав в будние дни с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 13:45, в пятницу — с 09:00 до 16:45, также с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. Обратиться к нему можно для подачи заявления в рамках исполнительного производства и предоставления дополнительной информации в рамках исполнительного производства.