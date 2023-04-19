Ушла из жизни маленькая жительница Уфы, которую в прошлом году на парад Победы звал глава Башкирии Радий Хабиров, сообщила «Медиакорсеть».

Ее мать рассказала, что дочь минувшей зимой скончалась в машине скорой помощи. Женщина обвинила в смерти ребенка недостаточно качественную медицину в республике.

По ее словам, к девочке приехал старый реанимобиль, в котором не оказалось кислорода. При этом ей якобы оказывали помощь неподготовленные медработники.

Мать пояснила, что четырехлетней малышке дома неожиданно стало плохо — резко повысилась температура тела, началась рвота, сильно болели живот и горло. Родительница заподозрила у нее менингит. При этом дежурный врач, как утверждается, решила осмотреть девочку дома, а не везти в больницу.

По ее словам, ребенку хотели поставить капельницу, но не могли найти вену. Малышка стала покрываться пятнами и терять сознание, на место прибыла вторая бригада, столкнувшаяся с той же проблемой. Вскоре ее все же решили госпитализировать.

«Ее пытались реанимировать, надели маску, стали качать, в больнице нас встретил врач. Сашу долго пытались вернуть, но не получилось, она умерла», — пояснила женщина.

В пресс-службе минздрава Башкирии сообщили, что комментарий по данной истории ведомство предоставит позже.