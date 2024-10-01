В Уфе снесли часть Благовещенского монастыря ради новой застройки

В Уфе разрушили часть Благовещенского монастыря, который является одним из старейших исторических объектов Южного Урала. Разрушение произошло в связи с планами строительства многоквартирных домов, сообщается на сайте «Газета.Ru».

Застройщик, представляющий компанию ООО «Новый город девелопмент», приобрел этот участок в 2015 году. На момент сделки здесь были выявлены восемь объектов культурного наследия, находящихся под защитой государства. Застраивать памятники археологии запрещено законодательством, отметили в башкирском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В 2024 году застройщик попытался изменить размеры охранных зон, подготовив проект и проведя экспертизу, однако Генеральное управление по охране объектов культурного наследия отклонило данное ходатайство. Тем не менее, работы по строительству начались, в результате чего был разрушен фундамент корпуса игумена, где проживали и трудились монахи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности против городской администрации, ответственной за выдачу разрешений на строительство. Однако во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры считают, что основания для обвинения отсутствуют, так как разрешение на строительство не было выдано.