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Понедельник, 28 марта, 2022

В Удмуртии завели дело на полицейского за избиение 16-летнего подростка

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В Удмуртии завели дело на полицейского за избиение 16-летнего подростка

Александр Ильин

Следственный комитет Республики Удмуртия возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в избиении 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба ведомства. 

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По данным следствия, 12 января 2022 года в Завьяловском районе Удмуртии сотрудники ДПС начали преследовать автомобиль ВАЗ-2107 без регистрационных знаков.

Водитель при виде приближающегося патруля резко увеличил скорость и попытался скрыться. После остановки транспорта сотрудник ГИБДД применил физическую силу к находившемуся внутри 16-летнему мальчику. 

Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

«В ходе следствия произведен осмотр места происшествия. Допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении СК.

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