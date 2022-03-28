В Удмуртии завели дело на полицейского за избиение 16-летнего подростка

Следственный комитет Республики Удмуртия возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в избиении 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 12 января 2022 года в Завьяловском районе Удмуртии сотрудники ДПС начали преследовать автомобиль ВАЗ-2107 без регистрационных знаков.

Водитель при виде приближающегося патруля резко увеличил скорость и попытался скрыться. После остановки транспорта сотрудник ГИБДД применил физическую силу к находившемуся внутри 16-летнему мальчику.

Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.