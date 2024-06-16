Воскресенье, 16 июня, 2024

В Тыве вынесли приговор подросткам, неделю насиловавшим мальчика

Автор: powder

Опубликовано

Суд в Тыве вынес приговор подросткам, которые неделю насиловали десятилетнего мальчика, пишет MSK1.RU.

Как следует из карточки дела, их осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера». Максимальное наказание по ней предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Как сообщила Ксения Собчак, одному из злоумышленников дали девять лет и десять месяцев тюрьмы, второму — восемь лет, третьему — семь. Последний признался в содеянном.

По словам матери потерпевшего, его перевезли Москву и несколько дней назад сделали вторую операцию.

Несколько эпизодов насилия произошли в январе 2023 года. Тогда школьник возвращался домой с тренировки. Его подкараулили трое старшеклассников, которые были пьяны. Подростки затащили ребенка в уличный туалет и изнасиловали. В течение недели нападения продолжались.

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