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Вторник, 21 сентября, 2021
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В Тверской области суд оправдал мужчину, совершившего тройное убийство при самообороне

Александр Ильин
В Тверской области суд оправдал мужчину, совершившего тройное убийство при самообороне

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Тверской суд вынес оправдательный приговор Александру Зобенкову, который смертельно ранил троих налётчиков, защищая свой дом. Об этом пишут «Известия». 

Мужчину судили за инцидент, случившейся в мае 2020 года. Он поссорился с соседкой из-за домашних животных; позже женщина позвонила своему сыну, чтобы тот разобрался. Молодой человек приехал с друзьями, в состоянии алкогольного опьянения. Во время самообороны мужчина убил ножом троих нападавших. 

«Я защищал свою семью. Как только опасность миновала, сам позвонил в скорую и полицию. Но изначально я не хотел никого убивать», — говорил Александр в суде. 

В итоге суд признал, что мужчина действовал в рамках самообороны. Его освободили в зале суда.

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