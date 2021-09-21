В Тверской области суд оправдал мужчину, совершившего тройное убийство при самообороне

Тверской суд вынес оправдательный приговор Александру Зобенкову, который смертельно ранил троих налётчиков, защищая свой дом. Об этом пишут «Известия».
Мужчину судили за инцидент, случившейся в мае 2020 года. Он поссорился с соседкой из-за домашних животных; позже женщина позвонила своему сыну, чтобы тот разобрался. Молодой человек приехал с друзьями, в состоянии алкогольного опьянения. Во время самообороны мужчина убил ножом троих нападавших.
В итоге суд признал, что мужчина действовал в рамках самообороны. Его освободили в зале суда.