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Среда, 28 июля, 2021
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Суд отменил домашний арест мужчинам, обвиняемым в убийстве лосихи

Кристина Белова
Суд отменил домашний арест мужчинам, обвиняемым в убийстве лосихи
Изображение succo с сайта Pixabay
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Московский районный суд Твери смягчил меру пресечения обвиняемым в убийстве беременной лосихи. Вместо домашнего ареста судья назначил запрет определённых действий, сообщает пресс-служба суда.

Трое мужчин загнали до изнеможения беременную лосиху на снегоходах, затем задушили голыми руками. Всё происходящее снимали на телефон. Дело вызвало большой общественный резонанс.

Следователь просил продлить домашний арест до 28 августа, защита обвиняемых настаивала на смягчении меры пресечения. В итоге судья решил назначить запрет определённых действий. Задержанных освободили в зале суда.

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