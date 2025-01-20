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Происшествия

В Туве начали расследование после видео с избиением и пытками военных

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Началось расследование после публикации в социальных сетях видео, на котором избили двух контрактников, сообщил официальный портал Тувы.

Ранее появилась информация, что 16 января в военной части №55115 в Кызыле, предположительно, сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный» наносит удары дубинкой и бьет электрошокером военных, которых хотели отправить на СВО после ранений.

«По поручению главы Республики Тыва Владислава Ховалыга правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей», — говорится в публикации.

Как отметил специальный представитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар, виновные уже установлены, они понесут наказание, проводится проверка.

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Расследованием занимаются сотрудники Военно-следственного комитета и военной прокуратуры.

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© Информационное агентство 7info

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