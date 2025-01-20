В Туве начали расследование после видео с избиением и пытками военных

Началось расследование после публикации в социальных сетях видео, на котором избили двух контрактников, сообщил официальный портал Тувы.
Ранее появилась информация, что 16 января в военной части №55115 в Кызыле, предположительно, сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный» наносит удары дубинкой и бьет электрошокером военных, которых хотели отправить на СВО после ранений.
Как отметил специальный представитель главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар, виновные уже установлены, они понесут наказание, проводится проверка.
Расследованием занимаются сотрудники Военно-следственного комитета и военной прокуратуры.