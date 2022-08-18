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В тушении лесных пожаров в Рязанской области задействованы военные

В Рязанской области вертолетчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа приняли участие в ликвидации природных пожаров. Об этом сообщил сайт ЗВО.

Вертолёты Ми-8 со специальным оборудованием тушили огонь в труднодоступных районах. На очаги лесных пожаров сброшено свыше 30 тонн воды.

Воды скидывают с вертолёта на скорости 50 километров в час, накрывая часток в 20 метров. Высота сбрасывания определяется лётчиками, исходя из условий местности.

также вертолёты облетают территории, чтобы выявить начавшиеся лесные пожары.

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