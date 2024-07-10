Среда, 10 июля, 2024

В Тумском лесничестве обследуют леса, которые пострадали от пожаров в 2022

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: ryazan.rcfh.ru/

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» обследуют леса Тумского лесничества, которые пострадали от пожара в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Два года назад в Тумском лесничестве площадь лесных пожаров составила 8,6 тысяч гектаров. Сообщается, что на текущую дату специалисты оценили санитарное состояние насаждений Головановского участкового лесничества на площади более тысячи гектар. Информация об ослабленных и погибших древостоях вносится в реестры государственного лесопатологического мониторинга, которые размещены на сайте Рослесхоза и могут использоваться заинтересованными лицами для планирования защитных мероприятий на территории лесного фонда.

Сообщается, что в дальнейшем в лесах проведут санитарно-оздоровительные мероприятия, а на бывших гарях посадят новый лес.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Житель Приморского края столкнул пожилую тёщу с 5 этажа

Депутаты предлагают сократить рабочий день из-за жары

Феромонные ловушки на непарного шелкопряда установили в лесах Солотчи

Рязанский музыкальный театр попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала – 2024»

Хозяйку горевшей в Дашково-Песочне квартиры увезли на скорой

В Рязани огласили приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма

Россия способна решить вопрос с радиационным загрязнением? Экспертное мнение генерального директора ИЭПИ Владимира Слободяна

В праймериз ЕР на довыборах в Рязоблдуму примут участие 4 кандидата

Администрация города прокомментировала новые тарифы льготных проездных

Кологривый правдиво рассказал о съемках эротической сцены с Настасьей Самбурской

Следственный комитет проведет проверку после ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Названы 4 типа женщин, у которых не будет отношений с успешным мужчиной