В Тумском лесничестве обследуют леса, которые пострадали от пожаров в 2022

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» обследуют леса Тумского лесничества, которые пострадали от пожара в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Два года назад в Тумском лесничестве площадь лесных пожаров составила 8,6 тысяч гектаров. Сообщается, что на текущую дату специалисты оценили санитарное состояние насаждений Головановского участкового лесничества на площади более тысячи гектар. Информация об ослабленных и погибших древостоях вносится в реестры государственного лесопатологического мониторинга, которые размещены на сайте Рослесхоза и могут использоваться заинтересованными лицами для планирования защитных мероприятий на территории лесного фонда.

Сообщается, что в дальнейшем в лесах проведут санитарно-оздоровительные мероприятия, а на бывших гарях посадят новый лес.