В Туме ищут живодёра, стреляющего в котов из духового ружья

В Туме ищут неизвестного, который стреляет из духового ружья по котам. Впервые о жестоких действиях стало известно две недели назад.

Публикация о стрельбе и пропаже животных появилась 28 августа в группе Типичная Тума ВКонтакте.

Известно, что живодёр орудует в переулке Горького и, возможно, на соседних улицах – Горького и Пирогова. Там начали исчезать животные, некоторые владельцы обращались для извлечения пули к ветеринару.

Тех, кто видел неизвестного с ружьём, ствол из открытого окна или стал очевидцем жестоких действий, просят фиксировать происходящее на видео. Действия живодёра подпадают под статью о жестоком обращении с животными 245 УК РФ.