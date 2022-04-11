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Понедельник, 11 апреля, 2022

В Тульской области мужчина застрелил соседку и открыл огонь по полицейским 

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В Тульской области мужчина застрелил соседку и открыл огонь по полицейским 

Александр Ильин

Вечером 10 апреля в селе Шилово Ефремовского района Тульской области 66-летний мужчина застрелил 41-летнюю соседку и открыл огонь по полицейским, сообщает пресс-служба СК по региону. 

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Погибшая шла по улице населённого пункта, когда к ней подошёл подозреваемый и выстрелил из ружья. Известно, что ранее у них сложились неприязненные отношения. 

Знакомая потерпевшей вызвала ей скорую помощь, однако из-за тяжёлых ранений женщина скончалась по дороге в больницу.

При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции: выстрелил в одного из сотрудников специального подразделения УМВД России по Тульской области. 

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Возбуждены уголовные дела по фактам убийства и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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