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Пятница, 6 августа, 2021
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В Тульской области лихач обгонял авто по обочине и едва не устроил ДТП

Никита Брыкин
В Тульской области лихач обгонял авто по обочине и едва не устроил ДТП
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Житель Тульской области опубликовал в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo видео с участием нарушителя ПДД.

Инцидент произошел в районе поселка Юбилейный Щекинского района. По словам очевидца, водитель обгонял колонну автомобилей по обочине.

«При приближении к перекрестку внаглую влез передо мной. Вынудил наехать на разделительную разметку и прибегнуть к торможению. Далее после перекрестка продолжил двигаться по обочине», — рассказал недовольный автомобилист.

Автор ролика считает, что лихач даже не осознавал свою неправоту.

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