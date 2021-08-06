В Тульской области лихач обгонял авто по обочине и едва не устроил ДТП

- Advertisement -

Житель Тульской области опубликовал в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo видео с участием нарушителя ПДД.

Инцидент произошел в районе поселка Юбилейный Щекинского района. По словам очевидца, водитель обгонял колонну автомобилей по обочине.

«При приближении к перекрестку внаглую влез передо мной. Вынудил наехать на разделительную разметку и прибегнуть к торможению. Далее после перекрестка продолжил двигаться по обочине», — рассказал недовольный автомобилист.

Автор ролика считает, что лихач даже не осознавал свою неправоту.