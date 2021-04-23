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Пятница, 23 апреля, 2021
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В Туле начали исчезать серые заборы

Никита Брыкин
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На проспекте Ленина в районе перекрестка с Советской улицей исчезли серые заборы, отделяющие проезжую часть от газона и пешеходного тротуара, пишет портал «Тульская пресса».

Выяснилось, что ограждение убрали навсегда. Дело в том, что в этом году в Туле демонтируют заборы с механическими повреждениями или очагами коррозии.

В городском управлении отметили, что по новым требованиям пешеходные ограждения не будут ставить на участках, где имеется газон шириной более метра.

«Новые участки ограждений появятся на пешеходных переходах по 50 метров в каждую сторону вдоль тротуаров», – рассказали в ведомстве.

При этом масштабные планы по установке ограждений отсутствуют.

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