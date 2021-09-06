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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Туле лихач выскочил из авто и хотел ворваться в чужую машину

Никита Брыкин
В Туле лихач выскочил из авто и хотел ворваться в чужую машину

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Житель опубликовал видео в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo с участием нарушителя ПДД.

Инцидент произошел в Туле на пересечении улице Рязанской с Городским переулком. 

На кадрах видно, как автомобили останавливаются на запрещающий сигнал светофора. В какой-то момент из одной из машин выбегает разъяренный мужчина и пытается открыть дверь соседнего авто и бьет транспортное средство. Вскоре водитель вернулся в свой автомобиль.

«Из-за колеи девушка на Kalina приняла вправо, а водитель Nissan подумал, что она его подрезала На самом деле ничего такого не было», – отметил очевидец.

Туляков призывают обращаться в ГИБДД, чтобы наказывать автохамов.

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