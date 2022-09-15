В Туле из запертой квартиры спасли собаку и 30 кошек

В Туле из запертой квартиры в доме № 39 по улице Кутузова спасли собаку и 30 кошек, сообщает ГТРК «Тула».

Жильё снимал мужчина, который четыре дня назад попал в больницу. По словам соседей, он находится в коме. Животные оставались запертыми в квартире, собака постоянно выла.

Найти хозяйку удалось с помощью полиции. 15 сентября внучка женщины привезла ключи, дверь вскрыли. Внутри воняло аммиаком, царила антисанитария.

Животных накормили. Дальнейшая судьба домашних питомцев неизвестна. Хозяин отдавать их волонтёрам отказывался.

Квартиросъемщик попал в больницу после нападения хулиганов: у него украли некоторые личные вещи, среди которых были и ключи от квартиры, сообщает «Тульская пресса».