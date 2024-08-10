В трёх регионах РФ введён режим КТО. Что он означает?

В Курской, Брянской и Белгородской областях России введён режим контртеррористической операции (КТО). О том, что он подразумевает, рассказал телеграм-канал Readovka.

Введенный в трех регионах России режим контртеррористической операции подразумевает:

— Проверку документов физлиц, досмотр автомобилей в зоне действия КТО;

— Ограничение движения пешеходов и автомобилей;

— Удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;

— Усиление охраны общественного порядка и объектов, подлежащих государственной охране;

— Приостановка оказания услуг связи или ограничение использования сетей связи и средств связи, отслеживание телекоммуникаций;

— Запрет на продажу оружия, боеприпасов и контроль за оборотом лекарств и алкоголя;

— Временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен КТО в безопасные районы;

— Приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества:

— Введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий;

— Возможность изъятия транспортных средств у не частных организаций с последующей компенсацией.

Введенный в трех регионах из-за роста диверсионно-террористических угроз со стороны Украины режим КТО является самым большим в истории России по площади и количеству населения, которое он затронет — в общей сложности речь идет о порядка 4 млн человек.