В трёх районах Рязанской области состоятся мини-ярмарки вакансий

В Рязанской области пройдут мини-ярмарки вакансий. Соискатели смогут лично пообщаться с работодателями в территориальных секторах по Спасскому, Шацкому и Скопинскому районам.

Об этом информирует Центр занятости населения Рязанской области.

В 10 часов 26 января — г. Спасск-Рязанский, г. Шацк

В секторе по Спасскому району МТО №1 пройдёт мини-ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу граждан. Участниками ярмарки станут НАО «Спасский кожевенный завод», ООО «Риваль» и ГБУ РО «Спасский КЦСОН». Работодатели представят 50 вакансий, к примеру помощник по уходу, швея, водитель погрузчика, столяр, соцработник, обрезчик материалов, аппаратчик золения.

В секторе по Шацкому району МТО №5 пройдёт мини-ярмарка вакансий для ГБУ РО «Шацкий комплексный центр социального обслуживания населения». Будет представлено 9 вакансий на постоянную работу по профессиям: специалист по закупкам, помощник по уходу, специалист по охране труда, логопед, психолог.

В 10 часов 27 января — г. Скопин

В секторе по Скопинскому району пройдёт ярмарка вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (для длительно неработающих граждан). Участвовать в ярмарке будут АО «Почта России» и Скопинское ДРСУ филиал АО «РязаньАвтодор». Работодатели представят 23 вакансии для трудоустройства граждан на общественные работы.