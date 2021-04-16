В ТРЦ «М5 Молл» начинает работу пункт вакцинации от COVID-19

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С 16 апреля сделать прививку от COVID-19 в Рязани можно будет еще в одной точке: выездные бригады вакцинации начнут работу в торгово-развлекательном центре «М5 Молл» на Московском шоссе, 65. Пункт вакцинации расположится в специально оборудованном помещении.

В пункте вакцинации будут соблюдены все необходимые требования, в том числе условия доставки и хранения вакцины, так называемая «холодовая цепь». Вакцинацию будут проводить врачи и медицинские сестры ГБУ РО «ОКБ» «Городская больница N°10». Перед вакцинацией пациенты в обязательном порядке пройдут предварительный осмотр, им измерят давление, пульс и уровень кислорода в крови. Иммунизация проводится российской вакциной «Спутник V». Для проведения вакцинации требуется отсутствие противопоказаний, а также наличие в обязательном порядке одного из документов: паспорта или СНИЛС – информация о прививке будет внесена в федеральный регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Для этого в пункте будет организована работа операторов.

Дату прохождения второго этапа вакцинации врач назначит в день прохождения первого этапа.

Мы рады, что совместными усилиями с Министерством здравоохранения Рязанской области и Рязанской областной клинической больницей нам удалось в короткие сроки открыть новый пункт вакцинации в удобном для многих рязанцев месте. Мы подготовили специальное оборудованное всем необходимым помещение, в котором будет удобно работать медперсоналу, а посетители ТРЦ смогут в комфортных условиях сделать долгожданную прививку. Надеемся, что открытие центра вакцинации в «М5 Молл» станет еще одним шагом на пути победы над коронавирусом, — сообщил Вадим Живогляд, управляющий ТРЦ «М5 Молл».













Бригада медиков будет работать ежедневно: в будние дни с 14.00 до 19.00, в выходные дни с 11.00 до 16.00. Пройти вакцинацию можно бесплатно, без предварительной записи в порядке живой очереди. Пункт вакцинации от COVID-19 располагается в ТРЦ «М5 Молл» в помещении у входа №2 (рядом со стойкой информации), напротив магазина Kanzler. Телефон пункта вакцинации «М5 Молл»: 77-48-45.