В ТРЦ «М5 Молл» рязанцы смогут бесплатно проверить здоровье

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» вновь появится пункт бесплатной проверки здоровья, организованный региональным Центром медицинской профилактики. На площадке будут работать врачи, которые измерят всем желающим артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, с помощью современного аппарата «Кардиовизор-6С» молловским «пациентам» «покажут» проблемные участки сердца. Также здесь проверят насыщение крови кислородом, определят жизненную емкость и биологический возраст легких, измерят внутриглазное давление, рост, вес, подсчитают индекс массы тела.

По результатам исследований каждому посетителю будут даны рекомендации и консультации по здоровому образу жизни и методам самоконтроля за состоянием здоровья.

Мобильная медицинская площадка «М5 Молл» будет работать 27 июня (понедельник) с 14:00 до 16:00. Место работы: атриум около входа №3.

Все исследования бесплатные. При посещении мобильной площадки необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.