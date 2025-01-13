В травмпункт БСМП за неделю обратились более 500 рязанцев. У 128 пациентов диагностировали переломы, у 290 — ушибы, еще 67 горожан получили растяжения. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения ВКонтакте.
Министерство проинформировало, что травматологическую, специализированную и неотложную помощь жители Рязани могут получить в травматологическом центре круглосуточно, без предварительной записи:
— травмпункт Городской больницы №11 (жители Октябрьского района);
— травмпункт БСМП (жители всех районов областного центра);
— травмпункт ОКБ им. Семашко (при офтальмологической травме);
— травмпункт детской ОКБ, если травму получил ребенок.
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Жителям районов области нужно обращаться в травмпункты по месту жительства.