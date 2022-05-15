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Воскресенье, 15 мая, 2022

В торговом центре Самары девушка упала с 3 этажа и погибла

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В торговом центре Самары девушка упала с 3 этажа и погибла

Александр Ильин

В самарском ТРЦ «Эль Рио» девушка упала с 3 этажа и скончалась от полученных травм в больнице, сообщает 63.RU.

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На место происшествия прибыла скорая помощь, девушку увезли в больницу. Врачи пытались спасти пострадавшую, но она скончалась.

По данным источника СМИ, погибшей было 40 лет, она проходила лечение в психиатрической клинике.

Посетители торгового центра, ставшие свидетелями трагедии, рассказали некоторые подробности. По их словам, девушка перелезла через ограждение и упала.

«Упала с третьего этажа. Летела лицом вниз», — сказали очевидцы.

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Другой свидетель рассказал, что погибшая была в ТРЦ с ребёнком, который находился в это время в парикмахерской.

Официальных комментариев от следователей в связи с происшествием пока не было.

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