В топ-10 самых курящих регионов России попала Рязанская область.

Наш регион оказался на 7-ой строчке рейтинга, составленного аналитиками национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», – пишет РБК.

С начала года больше всего сигарет в пересчёте на одного жителя приобрели в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

В первую десятку помимо Рязанской области вошли Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, а также Москва, Крым и Севастополь.

Аналитики использовали собственные данные о числе проданных пачек сигарет и данные Росстата о количестве постоянных жителей российских регионов.