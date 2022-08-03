Татьяна Проводина

В топ-10 самых курящих регионов России попала Рязанская область

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В топ-10 самых курящих регионов России попала Рязанская область.

Наш регион оказался на 7-ой строчке рейтинга, составленного аналитиками национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», – пишет РБК.

С начала года больше всего сигарет в пересчёте на одного жителя приобрели в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

В первую десятку помимо Рязанской области вошли Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, а также Москва, Крым и Севастополь.

Аналитики использовали собственные данные о числе проданных пачек сигарет и данные Росстата о количестве постоянных жителей российских регионов.

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