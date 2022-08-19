В Томской области женщина зарезала любовника в ответ на предложение руки и сердца

Правоохранители поместили под стражу 38-летнюю жительницу селе Пудовка Томской области, которая обвиняется в нападении на возлюбленного, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной версии, 44-летний мужчина пришел в гости к женщине и сделал ей предложение руки и сердца. Он сразу же получил отпор.

Потенциальный жених собрался с мыслями и повторил предложение, чем вывел из себя злоумышленницу. Она набросилась на ухажера с ножом и нанесла ему не менее восьми ударов в область головы и спины.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. Ранее судимой женщине грозит до 10 лет лишения свободы.