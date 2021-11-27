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Суббота, 27 ноября, 2021
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В Томске скончался заведующий инфекционным отделением горбольницы № 3 Виктор Якимов

Александр Ильин

В субботу, 27 ноября, на 53-м году жизни скончался заведующий инфекционным отделением горбольницы № 3, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по инфекционном болезням Виктор Лаврентьевич Якимов, сообщает облздрав.

Виктор Лаврентьевич одним из первых в регионе начал лечение пациентов с COVID-19 в городской клинической больницы № 3 им. Альперовича. Опыт и знания позволили ему на высоком уровне организовать работу стационара по лечению томичей с коронавирусом.

«Во время борьбы с COVID -19 Виктор Лаврентьевич наряду со всеми коллегами испытывал колоссальные нагрузки, спасая жизни людей от этой страшной инфекционной болезни. Постоянно работал в «красной зоне», всегда был готов ответить на любые вопросы как пациентов, так и журналистов, убеждая их беречь себя и своих близких, соблюдая все необходимые меры безопасности и профилактики», — говорится в сообщении. 

Коллектив департамента здравоохранения Томской области и медицинское сообщество выразили соболезнования родным и близким покойного. 

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