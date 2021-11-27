В Томске скончался заведующий инфекционным отделением горбольницы № 3 Виктор Якимов

«Во время борьбы с COVID -19 Виктор Лаврентьевич наряду со всеми коллегами испытывал колоссальные нагрузки, спасая жизни людей от этой страшной инфекционной болезни. Постоянно работал в «красной зоне», всегда был готов ответить на любые вопросы как пациентов, так и журналистов, убеждая их беречь себя и своих близких, соблюдая все необходимые меры безопасности и профилактики», — говорится в сообщении.