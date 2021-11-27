В Томске скончался заведующий инфекционным отделением горбольницы № 3 Виктор Якимов

В субботу, 27 ноября, на 53-м году жизни скончался заведующий инфекционным отделением горбольницы № 3, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области по инфекционном болезням Виктор Лаврентьевич Якимов, сообщает облздрав.
Виктор Лаврентьевич одним из первых в регионе начал лечение пациентов с COVID-19 в городской клинической больницы № 3 им. Альперовича. Опыт и знания позволили ему на высоком уровне организовать работу стационара по лечению томичей с коронавирусом.
Коллектив департамента здравоохранения Томской области и медицинское сообщество выразили соболезнования родным и близким покойного.