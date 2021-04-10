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Суббота, 10 апреля, 2021
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В Томске пожарный шланг «напал» на пенсионерку

Елена Лобанова

В Томске пожарный шланг «напал» на пенсионерку. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «112». 

На записи видно, что спасатель спокойно тушит возгорание в мусорном баке. Однако в какой-то момент все пошло не по плану: то ли резко подскочило давление в шланге, то ли мужчина расслабился. Пожарный шланг вылетел из рук профессионала и начал кружиться, расплескивая воду. 

В этот  момент по тротуару шла пенсионерка. Когда она заметила происходящее, то попыталась убежать. Однако шланг все же «нагнал» женщину и «напал» на нее. Пенсионерка упала на тротуар, а пожарные тут же метнулся ей помогать. 

По информации источника, женщина не пострадала.

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