В Томске пожарный шланг «напал» на пенсионерку. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «112».

На записи видно, что спасатель спокойно тушит возгорание в мусорном баке. Однако в какой-то момент все пошло не по плану: то ли резко подскочило давление в шланге, то ли мужчина расслабился. Пожарный шланг вылетел из рук профессионала и начал кружиться, расплескивая воду.

В этот момент по тротуару шла пенсионерка. Когда она заметила происходящее, то попыталась убежать. Однако шланг все же «нагнал» женщину и «напал» на нее. Пенсионерка упала на тротуар, а пожарные тут же метнулся ей помогать.

По информации источника, женщина не пострадала.