В «Точке кипения» обсудили ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

12 мая в «Точке кипения» состоялся публичный отчет заместителя Председателя Правительства Рязанской области Евгения Беленецкого и подведомственного ему блока перед жителями региона.

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Руководитель областного Минтранса Вадим Решетник сообщил о результатах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2021 год и озвучил основные планы деятельности министерства на 2022 год.

«За прошедший год приведено в нормативное состояние 360 км автодорог регионального и местного значения, построено и реконструировано 20 км. В текущем году, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Рязанской области планируется реконструировать и отремонтировать 354,8 км автодорог, построить более 46 км линий искусственного электроосвещения в 28 населенных пунктах», — сообщил Вадим Решетник.

За счет субсидий, предоставленных муниципалитетам, в 2021 году было построено 7 км, отремонтировано 113 км автодорог местного значения, модернизировано 22 светофорных объекта в Рязани, оборудованы освещением, светофорами, искусственными дорожными неровностями, разметкой 5 нерегулируемых пешеходных переходов в Сасово, Скопине и Милославском районе. Также в областном центре был реконструирован мост через р. Лыбедь и отремонтирован мост через р. Трубеж, капитально отремонтирован мост через р. Сасовка в городе Сасово.

Особое внимание министерство транспорта и автомобильных дорог уделяет качеству проводимых дорожных работ. Осуществляется контроль за выполнением работ и соблюдением технологий подрядными организациями, а также входной контроль применяемых материалов.

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Для снижения аварийности на дорогах в 2021 году было установлено 18 камер, оборудовано 77 пешеходных переходов. За счет мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за прошедший год количество ДТП снизилось на 7,5%, а количество погибших в них – на 11,4%.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области до конца 2024 года планируется привести в нормативное состояние 1400 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 124 км автомобильных дорог местного значения, входящих в Рязанскую агломерацию.

«В рамках нацпроекта к 2024 году не менее чем 50% региональных трасс и 92% дорог в пределах городских агломераций планируется привести в нормативное состояние, а также снизить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 5,71 человек на 100 тысяч человек», — сообщил Вадим Решетник.

Также глава ведомства рассказал о ситуации с городским, пригородным и

междугородним сообщением и перевозками легковым такси на территории

Рязанской области.