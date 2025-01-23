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Происшествия

В Тюменской области вдова участника СВО хочет отобрать у его сына половину гробовых

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Жительница Тюменской области хочет отобрать у сына погибшего участника спецоперации половину гробовых, пишет 72.RU.

Виталий Пшеничный много лет прожил с его матерью в гражданском браке. У них родился сын. Однако родители поставили прочерк в графе отцовство.

Три года назад мама мальчика умерла, после чего он попал в приемную семью.

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Его отцу долгое время не удавалось оформить бумаги, чтобы забрать сына. Кроме того, он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. За несколько дней до гибели он познакомился с девушкой, на которой почти сразу женился.

В итоге она должна была стать единственной наследницей, однако на защиту племянника встала его тетя, сестра военного.

«Близким удалось в суде доказать, что мальчик — его родной сын», — говорится в статье.

Теперь мальчик сможет претендовать как минимум на половину наследства.

Однако молодая супруга бойца подала апелляционную жалобу, требуя признать решение суда недействительным.

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© Информационное агентство 7info

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