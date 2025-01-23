В Тюменской области вдова участника СВО хочет отобрать у его сына половину гробовых

Жительница Тюменской области хочет отобрать у сына погибшего участника спецоперации половину гробовых, пишет 72.RU.
Виталий Пшеничный много лет прожил с его матерью в гражданском браке. У них родился сын. Однако родители поставили прочерк в графе отцовство.
Три года назад мама мальчика умерла, после чего он попал в приемную семью.
Его отцу долгое время не удавалось оформить бумаги, чтобы забрать сына. Кроме того, он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. За несколько дней до гибели он познакомился с девушкой, на которой почти сразу женился.
В итоге она должна была стать единственной наследницей, однако на защиту племянника встала его тетя, сестра военного.
Теперь мальчик сможет претендовать как минимум на половину наследства.
Однако молодая супруга бойца подала апелляционную жалобу, требуя признать решение суда недействительным.