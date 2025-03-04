В Тюменской области коллекторы пришли к наследникам погибшего героя СВО

Коллекторы пришли к наследникам погибшего участника СВО в Ялуторовском районе Тюменской области и остались ни с чем, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

С семьи военного требовали вернуть долг, который накопился по его кредитной карте. Боец завел ее в мае 2023 года. В июне прошлого года банк уступил «Агентству по урегулированию споров» право требовать почти 256 тысяч рублей по договору. Вскоре компания обратилась в суд.

«Ответчиками были наследники мужчины, так как к этому моменту он погиб в ДНР, при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в публикации.

Коллекторам отказали в получении средств, поскольку должник погиб на фронте. Его обязательства по кредитам аннулировались.