В Тюмени хотят депортировать мать участника СВО из-за ошибки в паспорте

Прожившую более 30 лет в Голышманово гражданку Узбекистана хотят депортировать из России, заявил изданию 72.RU заместитель председателя ОНК Тюменской области Юрий Рябцев.

Речь идет о Наиле Портновой, родившейся в 1962 году в Узбекской ССР. После распада Советского Союза она с семьей переехала в Россию. Ей не удалось получить гражданство из-за ошибки в документах.

«В Узбекистане ей выдали паспорт с ошибкой в имени, российские чиновники сказали ей исправлять, а у нас это невозможно юридически», — пояснил Рябцев.

Чтобы исправить ошибку, женщине нужно ехать в Узбекистан, однако ей негде там жить, поскольку семья продала в стране все свое имущество.

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Сейчас Портнова содержится в центре временного содержания иностранных граждан в ожидании депортации. При этом, ее сын находится в зоне проведения спецоперации, а муж давно умер.

Рябцев направил обращения в прокуратуру, омбудсмену Олегу Датских и полпреду в УрФО Артему Жоге с просьбой помочь женщине.