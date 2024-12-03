В театре «Переход» РГУ имени С. А. Есенина прошёл спецпоказ спектакля «Свадебный переполох»

2 декабря в театре «Переход» РГУ имени С.А. Есенина состоялся специальный показ спектакля «Свадебный переполох».

В камерном пространстве театра собрались почетные гости: губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков, члены Попечительского совета университета, руководство вуза, представители малого и крупного бизнеса, друзья и выпускники вуза.

– Впервые посетил театр-студию «Переход» РГУ имени С.А. Есенина, где выступают студенты и выпускники вуза. На сцене «Свадебный переполох» — комедия по великолепным рассказам Михаила Зощенко. Фееричный спектакль, море позитивных эмоций! «Переход» — очень интересный и самобытный проект. Развития и процветания, – поделился впечатлениями Малков.

«Свадебный переполох» – спектакль с режиссерской выдумкой и азартом. На сцене – настоящий каскад гротескных рассказов, объединенных общей темой поисков любви и личного счастья.