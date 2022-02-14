В Тамбове убит замначальника управления дорог и транспорта

Утром 14 февраля в Тамбове был убит заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта Виктор Вакульчик, сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло в подъезде жилого дома на улице Астраханской. Преступник дождался чиновника на первом этаже, напал, нанеся три удара ножом в грудь. От полученных ран Вакульчик скончался.

Родные и коллеги убитого чиновника говорят, что не замечали за ним в последнее время каких-либо странностей. На угрозу Виктор не жаловался.

Реклама

Убийцу ищут, по предварительным данным, он скрылся на автомобиле.