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Понедельник, 14 февраля, 2022

В Тамбове убит замначальника управления дорог и транспорта

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В Тамбове убит замначальника управления дорог и транспорта

7info

Утром 14 февраля в Тамбове был убит заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта Виктор Вакульчик, сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло в подъезде жилого дома на улице Астраханской. Преступник дождался чиновника на первом этаже, напал, нанеся три удара ножом в грудь. От полученных ран Вакульчик скончался.

Родные и коллеги убитого чиновника говорят, что не замечали за ним в последнее время каких-либо странностей. На угрозу Виктор не жаловался.

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Убийцу ищут, по предварительным данным, он скрылся на автомобиле.

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