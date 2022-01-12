В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В составе сборной России выступит фигуриста из Рязани Александра Трусова.
В турнире примет участие 171 спортсмен из 38 стран. Будут разыграны медали в одиночном катании у мужчин и женщин, в танцах на льду, спортивных танцах.
Только российская команда представлена максимальным составом — 18 спортсменов: по 3 одиночника/пары в каждом виде программы.
За победу в женском первенстве будут бороться призёры прошедшего недавно чемпионата России: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Для 15-летней Валиевой это будет дебют на чемпионатах Европы. Правда, два года назад на этой же арене она выиграла юниорский чемпионат мира. Так что лёд ей прекрасно знаком.
Трусова и Щербакова участвуют в чемпионате Старого света второй раз. В 2020 году в австрийском Граце Анна завоевала серебро, Александра — бронзу.
Женщины начнут борьбу с короткой программы 13 января, 15 числа они выступят с произвольной программой.
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