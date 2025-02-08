В Таиланде скончалась россиянка, попавшая в аварию на скутере

В больнице Пхукета умерла 40-летняя россиянка Анастасия Шемчук, сообщает «Комсомольская правда».

Женщина приехала в Таиланд в отпуск вместе с мужем и 14-летним сыном. Трагедия произошла 21 января, когда она вместе с ребенком отправилась осматривать окрестности на арендованном скутере.

На одной из трасс в районе Равай Анастасия не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем. Ее сын при падении отделался легкими травмами, женщина получила серьезные повреждения.

Реклама

В больнице выяснилось, что ей срочно требуется переливание крови, но в местном банке не оказалось второй отрицательной группы. Для тайцев это очень редкая группа крови.

Родные обратились за помощью через соцсети, надеясь найти доноров среди туристов. Несмотря на усилия врачей и проведенные операции, 2 февраля женщина скончалась.

Родственники сейчас решают вопрос о перевозке тела на родину.