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Происшествия

В Таиланде скончалась россиянка, попавшая в аварию на скутере

Алексей Самохин

В больнице Пхукета умерла 40-летняя россиянка Анастасия Шемчук, сообщает «Комсомольская правда». 

Женщина приехала в Таиланд в отпуск вместе с мужем и 14-летним сыном. Трагедия произошла 21 января, когда она вместе с ребенком отправилась осматривать окрестности на арендованном скутере.

На одной из трасс в районе Равай Анастасия не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем. Ее сын при падении отделался легкими травмами, женщина получила серьезные повреждения.

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В больнице выяснилось, что ей срочно требуется переливание крови, но в местном банке не оказалось второй отрицательной группы. Для тайцев это очень редкая группа крови. 

Родные обратились за помощью через соцсети, надеясь найти доноров среди туристов. Несмотря на усилия врачей и проведенные операции, 2 февраля женщина скончалась.

Родственники сейчас решают вопрос о перевозке тела на родину.

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