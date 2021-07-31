В Сыктывкаре бывший муж убил 52-летнюю предпринимательницу

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В Сыктывкаре нашли тело 52-летней предпринимательницы. Подозреваемым в убийстве стал ее бывший муж. Об этом сообщает telegram-канал «112».

Наталья пропала 27 июля. В тот день женщина пошла гулять с собакой, но домой так и не вернулась. Через какое-то время питомец пришел один, а волонтеры начали поиск.

Через несколько дней после пропажи, 30 июля, в убийстве женщины признался ее бывший муж. Мужчина рассказал, что расправился с местной жительницей из ревности и закопал тело в лесу, на берегу реки Сысолы.

Погибшая владела фитнес-клубом. В своих социальных сетях она рассказывала о женских практиках, направленных на раскрытие сексуальности для привлечения мужчин и денег.