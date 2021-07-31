23.8 C
Рязань
Суббота, 31 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Сыктывкаре бывший муж убил 52-летнюю предпринимательницу

Елена Лобанова
В Сыктывкаре бывший муж убил 52-летнюю предпринимательницу
- Advertisement -

В Сыктывкаре нашли тело 52-летней предпринимательницы. Подозреваемым в убийстве стал ее бывший муж. Об этом сообщает telegram-канал «112». 

Наталья пропала 27 июля. В тот день женщина пошла гулять с собакой, но домой так и не вернулась. Через какое-то время питомец пришел один, а волонтеры начали поиск. 

Через несколько дней после пропажи, 30 июля, в убийстве женщины признался ее бывший муж. Мужчина рассказал, что расправился с местной жительницей из ревности и закопал тело в лесу, на берегу реки Сысолы. 

Погибшая владела фитнес-клубом. В своих социальных сетях она рассказывала о женских практиках, направленных на раскрытие сексуальности для привлечения мужчин и денег.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]