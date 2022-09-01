В свой первый рейс отправился поезд, названный в честь Героя России рязанца Сергея Сухарева

1 сентября со станции Рязань-1 до Москвы в первый рейс отправился поезд имени Героя России гвардии полковника Сергея Сухарева. Сухарев, уроженец Рязанской области и выпускник рязанского училища ВДВ, героически погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, где командовал полком.

В мероприятии по случаю запуска поезда приняли участие мать, супруга и дети Героя, представители власти, руководство и сотрудники Московской железной дороги.

Сергей Сухарев погиб во время выполнения боевой задачи 15 марта. Было принято решение увековечить память Героя, присвоив его имя междугороднему поезду – «Экспрессу» ЭД4М с бортовым номером 0445, который будет курсировать между Рязанью и Московской. В каждом вагоне поезда повышенной комфортности представлена информация с историей жизни и подвига Героя. На головных вагонах в начале и в конце поезда размещено изображение государственной награды – медали «Золотая Звезда», а также именная надпись «Сергей Сухарев – Герой России».

Напомним, на малой родине Героя, в Ермиши, на здании школы, в которой учился Сергей Сухарев, установили мемориальную доску. А в Костроме, где он служил, именем Сергея Сухарева будет названа улица.