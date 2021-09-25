8.9 C
Рязань
Суббота, 25 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Свердловской области взорвался газ в жилом доме

Александр Ильин
В Свердловской области взорвался газ в жилом доме
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Утром в субботу, 25 сентября, в городе Верхняя Пышма в Свердловской области в пятиэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, сообщает ТАСС. 

Уточняется, что хлопок случился в квартире на первом этаже. В результате происшествия пострадал один человек. Остальные жильцы дома (9 взрослых и два ребёнка) самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия экстренных служб.

Взрывная волна разрушила 3 межквартирные перегородки, выбила стёлка в трёх окнах. Сообщается, что несущие конструкции здания не задеты, риска возгорания нет.

После проверки места происшествия жильцы дома вернулись обратно в свои квартиры. В полиции сейчас выясняют причины произошедшего.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,662ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]