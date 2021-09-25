В Свердловской области взорвался газ в жилом доме

Утром в субботу, 25 сентября, в городе Верхняя Пышма в Свердловской области в пятиэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что хлопок случился в квартире на первом этаже. В результате происшествия пострадал один человек. Остальные жильцы дома (9 взрослых и два ребёнка) самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия экстренных служб.

Взрывная волна разрушила 3 межквартирные перегородки, выбила стёлка в трёх окнах. Сообщается, что несущие конструкции здания не задеты, риска возгорания нет.

После проверки места происшествия жильцы дома вернулись обратно в свои квартиры. В полиции сейчас выясняют причины произошедшего.